Villanueva de Oscos celebra su tradicional Vía Crucis Viviente, Fiesta de Interés Turístico, en Jueves Santo

Cartel del Vía Crucis de Villanueva de Oscos. - AYTO. DE VILLANUEVA DE OSCOS

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Villanueva de Oscos tiene todo preparado para la celebración del tradicional Vía Crucis Viviente, que tendrá lugar, como cada año, el Jueves Santo, en el entorno del monasterio de la localidad.

Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, es uno de los actos más destacados de la Semana Santa en la comarca Oscos-Eo y cuenta con la implicación de cerca de un centenar de personas.

La representación se desarrollará en varias localizaciones, a partir de las 19.00 horas. La primera parte tendrá lugar en la plazoleta del monasterio, frente al Hotel Hoscos, mientras que la escena de la Última Cena se escenificará en el interior de la iglesia de Iglesia de Santa María de Villanueva de Oscos.

El resto de las escenas del Vía Crucis, como el juicio con Pilatos, la oración en el huerto y la crucifixión, mantendrán su ubicación habitual en el huerto del monasterio y el campo situado enfrente.

En el evento participarán medio centenar de pretorianos pertenecientes a la Guardia Pretoriana de Lugo, además de la formación Percussio Praetoria y el grupo musical Galiclasic, que ambientarán con su música algunas de las escenas más representativas.