Villar niega haber tenido contacto con empresarios de Cerredo ni conocimiento de denuncias sobre la actividad minera

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, comparece en la comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo (Degaña). - JGPA

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Gobierno asturiano, David Villar, ha negado este martes haber tenido contacto con ningún empresario de la mina de Cerredo (Degaña), donde se produjo un accidente mortal el pasado 31 de marzo. También ha negado tener conocimiento de denuncias sobre posibles irregularidades en la actividad minera.

Villar ha comparecido este martes en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente en el que fallecieron cinco mineros y que ha reanudado sus sesiones este lunes.

Después de que en la misma sede parlamentaria el agente de Medio Natural José Manuel Carral explicase que advirtió sobre la actividad minera en la zona dado que no existía autorización para extraer carbón y que levantó actas, Villar ha explicado que los agentes del Medio Natural, como agentes de la autoridad, tienen la capacidad de emitir una denuncia en lugar de actas o informes, y acudir "directamente" a la Fiscalía de Medio Ambiente ante un presunto delito. "Es un procedimiento habitual", ha asegurado.

Así, ha explicado que actas y denuncias siguen dos procedimientos diferentes. "Actas puede haber miles a lo largo del año, denuncias son muy pocas", ha defendido.

Los parlamentarios han preguntado al director general sobre otra afirmación del agente Carral, quien relató que el máximo responsable de la familia propietaria de la mina, Jesús Rodríguez Morán, le llegó a decir que lo tenía todo controlado y que tenía altos contactos en Medio Ambiente. Ante la pregunta directa formulada sobre si había tenido contacto con Rodríguez Morán o alguien de su entorno, Villar ha asegurado que "ninguno".

De igual modo, ha afirmado que no ha tenido "ninguna experiencia directa" con los expedientes relacionados con la empresa ni con sus representantes. Ha defendido, igualmente, que conoció los informes de agentes del medio natural que apuntaban a posibles irregularidades cuando se dispuso a preparar su comparecencia en esta comisión y no antes. Lo ha justificado afirmando que esos informes se elevan al servicio de Montes, que no es de su competencia.

LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE EN CERREDO

El director general es una de las 81 personas que los diputados decidieron convocar en unas sesiones que comenzaron el 28 de julio y que se han reanudado tras el parón de agosto.

El accidente en la mina de Cerredo, situada en Degaña (Asturias), ocurrió la mañana del 31 de marzo de 2025 y se ha considerado el peor siniestro minero en la región de las últimas tres décadas, dejando cinco trabajadores muertos y cuatro heridos.

La tragedia se produjo por la mañana, en una de las plantas subterráneas de la mina de carbón, cuando se desató una explosión atribuida principalmente a la acumulación de gas grisú (metano). Este gas, altamente explosivo al mezclarse con el aire, generó una detonación violenta cuando los operarios realizaban tareas en el espacio.

Las cinco víctimas mortales eran vecinos de comarcas leonesas (Laciana y El Bierzo) y tenían edades comprendidas entre los 32 y 54 años. Tres de los cuatro heridos también residían en León, mientras que el cuarto era originario de Degaña (Asturias). El suceso causó una fuerte conmoción en las comarcas mineras.

Blue Solving carecía de permiso para la extracción de carbón, pero la empresa lo hacía, algo que reconoció la consejera de Transición Ecológica e Industria del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz. Ella terminó dimitiendo tras lo ocurrido y la Junta General del Principado de Asturias decidió abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades.