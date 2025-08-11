Villaverde confía en poder licitar la residencia universitaria de Gijón en 2026

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde (delante, en el centro), en la presentación de la campaña 'Todo lo que la hace única', en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

La Universidad de Oviedo reivindica con una campaña que es "única"

GIJÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha señalado este lunes en Gijón, con respecto al proyecto de residencia universitaria en el campus gijonés, que es un pliego "muy complejo", si bien ha expresado su confianza en que pueda licitarse en 2026.

Así lo ha indicado, antes de participar en la presentación de la campaña 'Todo lo que la hace única', en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Dicho esto, ha apuntado que el Plan Especial que se requiere ya está hecho y que se ha concluido la primera fase de informes que deben acompañar a este, de cara a que siga su tramitación y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento gijonés.

Ha indicado, que en paralelo, la Universidad está preparando los pliegos de licitación, para que en el momento en el que se apruebe el citado Plan Especial, se pueda publicar esta.

Villaverde se ha mostrado confiado en que esta vez sí va a salir adelante la construcción de la residencia universitaria. Ligado a ello, ha agradecido al Ayuntamiento el compromiso mostrado para facilitar y acelerar "en la medida de lo posible" la tramitación, ya que, en condiciones normales, ha augurado que podría llegar a tardar dos años.

En cualquier caso, y sin definir plazos, ha mostrado su deseo a que para el otoño, o a lo sumo a principios del año que viene, toda esa tramitación esté conclusa, que se pueda aprobar en el Pleno gijonés y que no haya ningún problema de impugnaciones, de forma que puedan licitar su construcción a lo largo del año 2026.

Preguntado sobre la llegada de la universidad privada, ha remarcado que "el liderazgo de la Universidad de Oviedo no depende del número de plazas".

"Me hace gracia que vuelva otra vez a debatirse sobre el número de plazas de la universidad como si tuviéramos nostalgia de la universidad masificada", ha llamado la atención, a lo que ha puesto de ejemplo que cuando él estudió Derecho eran en primero 600 alumnos y había casi 2.000 estudiando Medicina.

"Yo creo que esos tiempos afortunadamente se han superado y hoy el compromiso de la Universidad de Oviedo es garantizar que, a los que formamos, los formamos con los altísimos estándares de calidad que se merece la sociedad asturiana, y eso es incompatible con una universidad masificada".

Dicho esto, ha dejado claro que la Universidad de Oviedo no tiene "ningún problema" con la llegada de universidades privadas, al tiempo que ha recalcado que son tres universidades "de prestigio, no son chiringuitos", con los que tienen unas magníficas relaciones.

"Lo que nos molesta es que para darle la bienvenida a la universidad privada haya que hablar mal de la universidad pública, y eso lleva a pensar que nos tenemos que reposicionar", ha agregado Villaverde.

El rector ha defendido que la Universidad de Oviedo es una institución "de altísima calidad, muy bien posicionada", que ha sido capaz de contener el decrecimiento poblacional asturiano. "Este año incluso creceremos un poquito más en matrícula", ha apuntado.

"Seguimos siendo un ejemplo de estándar de calidad, tanto en investigación como en docencia, en nuestra relación con nuestro entorno", se ha mostrado seguro, antes de opinar que la oferta privada les viene a complementar, de ahí que no les preocupe.

Precisamente, la campaña que van a presentar en la Fidma, tiene que ver con que la Universidad de Oviedo es "una gran desconocida" y eso, a su juicio, puede explicar a veces ciertas imágenes sociales que se puede tener sobre la universidad pública asturiana. "Nos faltaba tener una herramienta mediática que nos permitiera trasladar precisamente lo que nos hace únicos".

Sobre la campaña presentada en este día, su éxito, según él, es visibilizar lo que la hace única, a lo que ha resaltado que la institución académica asturiana tiene peso, importancia y prestigio.

"Somos distintos, somos únicos y, además, siempre llevando esa singularidad a las personas", ha señalado Villaverde. Una idea que transmiten a través de los embajadores de la Universidad de Oviedo, con respecto a que es única porque sus personas, sus universitarios, son "únicos".

"Es importante que las personas asturianas lo conozcan y que se sientan muy orgullosas de esta institución", ha insistido el rector asturiano.