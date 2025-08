Villaverde insta al alcalde de Oviedo a ofrecer edificios de su titularidad para las sedes judiciales en lugar de Minas

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha instado este lunes al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a ofrecer edificios de titularidad municipal como La Vega o el Calatrava para ubicar las sedes judiciales, en lugar del edificio de la Escuela de Minas, propiedad de la institución académica.

Con estas declaraciones, Villaverde quiere dar por zanjada una polémica que, asegura, "no entiende", ya que un hipotético traslado de las sedes judiciales a Minas "no es viable". "Minas no está ni estará nunca en la ecuación, tiene que quedar claro", ha remarcado.

El rector ha explicado que un traslado de estas características no podría darse en menos de tres o cuatro años. "No debemos dejarnos arrastar por las ocurrencias de un alcalde", ha aseverado, pidiendo también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, que hable "con claridad" porque un traslado al edificio de Minas no podría hacerse en seis meses como planteó.

RECHAZA CAMBIAR DE PLANES "CADA TRES DÍAS" EN LA OPERACIÓN DE EL CRISTO Y LLAMAQUIQUE

Villaverde ha pedido además que no se esté "cambiando de planes cada tres días" en la operación por la que la Universidad trasladará las facultades de Ciencias y Formación del Profesorado al campus de El Cristo y se unificarán las sedes judiciales en el entorno de Llamaquique.

"Hay un acuerdo sobre un juego muy complicado de reposicionamiento de edificios y servicios de la Universidad", ha agregado, en el que está involucrada también la Junta General, a la que la institución académica vendió un edificio de servicios universitarios que, según lo previsto, se trasladarán en 2026 al edificio de la antigua escuela de minas en Independencia.

Todas estas operaciones forman parte de un "acuerdo global" para el desarrollo del campus de El Cristo, ha recordado, insistiendo en que un traslado de las sedes judiciales a Minas se daría en "el mismo plazo" que si sigue adelante la operación de El Cristo.

Finalmente, Villaverde ha cargado contra quienes, como el alcalde de Oviedo, remarcan que aunque la Universidad es autónoma, es el Gobierno del Principado quien la financia. "Nos financian los asturianos", ha subrayado, al igual que a todos los servicios públicos de la comunidad autónoma. Y lo que financian, ha aseverado, es una docencia de "altísima calidad", tener una Universidad "de las más prestigiosas" y constituir el 80% de la innovación y la investigación que se hace en Asturias.