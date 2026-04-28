Villaverde muestra su preocupación por la celeridad con la que el Gobierno da luz verde a las universidades privadas

El que fuera presidente del Consejo de la Universidad de Oviedo, lalo Azcona y el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha mostrado este martes su preocupación ante "la celeridad con la que se ha dado luz verde a la llegada de las universidades privadas a Asturias" y afirma que "es el Gobierno el que tendrá que dar explicaciones de por qué esta prisa en traer aquí universidades privadas" y en particular en el caso de la Europea, que se ha pasado de una universidad a un centro adscrito con ocho o nueve titulaciones para empezar.

Villaverde ha indicado que lo que si empieza a tener es "serias dudas sobre su viabilidad". "Yo no sé si hay tanto mercado para tanta empresa universitaria, porque en tres años podemos encontrarnos con tres facultades de medicina, cinco facultades o centros dedicados a enfermería, dos o tres de psicología, no sé si hay tanto estudiante para tanto. Una cosa es tener una. Pero tres haciendo lo mismo y trabajando lo mismo", dijo.

No obstante ha indicado que este no es un problema de la Universidad de Oviedo, sino de las empresas que han decidido venirse aquí a ofertar esos estudios.

Respecto a si la llegada de las privadas al sector sanitario puede perjudicar a los alumnos de la pública a la hora de realizar las prácticas, el rector ovetense ha indicado que también esa es una cuestión que "debería preocupar a la Europea, la Nebrija y la Alfonso X".

"Nosotros tenemos garantizadas las prácticas de Ciencias de la Salud de nuestros estudiantes en el sistema público. Es cierto que no podemos pedir exclusividad, pero eso sí que lo tenemos acordado y eso a mí no me genera ningún tipo de inquietud", dijo.

LALO AZCONA PIDE "NO SER PALETOS"

Por su parte el que fuera presidente del Consejo de la Universidad de Oviedo durante ocho años, Lalo Azcona, se ha mostrado partidario "de una cierta tolerancia" porque ha dicho que "no se pueden poner puertas al campo" y ha pedido abandonar "localismos y no ser paletos".

"Van a llegar distintas universidades en distintos formatos y tenemos que estar preparados para eso. La mentalidad en el mundo de la educación es distinto. No empecemos a pensar con la mentalidad localista, sino que abramos un poco la mente a eso que viene", dijo.

Así, ha manifestado que la ventaja que tenemos es que la universidad pública "es muy buena y es muy barata la universidad pública y sobre todo la asturiana" por lo que considera que "el que quiera estudiar en la pública lo hará y el que quisiera estudiar en la privada lo hará en la privada". "Son ofertas complementarias desde mi punto de vista"