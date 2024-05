Villaverde al nuevo equipo rectoral: "Nos esperan seis años apasionantes"

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha animado este viernes al nuevo equipo rectoral en su toma de posición para afrontar los desafíos del mandato. "Nos esperan seis años apasionantes. Seis años que no serán fáciles, en los que deberemos enfrentarnos a desafíos y dificultades y a más de un disgusto. Pero sois universitarios y universitarias de convicción, con vocación de servicio y con determinación y responsabilidad. Sabréis cumplir con vuestra tarea, no me cabe duda", les ha dicho.

En presencia del consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, Villaverde les ha pedido "vocación de servicio público y hacer lo correcto".

Un día después de la asunción del cargo por parte de Villaverde, han tomado posesión Irene Díaz, vicerrectora de Investigación; Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa; Ana Suárez, vicerrectora de Internacionalización; Pilar García Cuetos, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural; Juan Carlos San Pedro, vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus; Juan Manuel Marchante, vicerrector de Estudios y Docencia; Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad; Pedro Alonso, vicerrector de Políticas del Profesorado y Ordenación Académica; Marce Fernández-Raigoso, delegado del Rector para la Coordinación y Relaciones Institucionales; Daniel Santos, delegado del Rector para Alianzas Internacionales; Cristina Valdés, delegada del Rector para el Real Colegio Complutense en Harvard y América del Norte; y Ángel Espiniella, secretario general.