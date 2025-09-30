Villaverde: "Si ser un estercolero es defender el respeto, la igualdad y la pluralidad estoy orgulloso de ser rector"

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido responder este martes al Grupo Parlamentario Vox que la pasada semana ha indicado que la Universidad de Oviedo se estaba convirtiendo en un "estercolero" y ha asegurado que "si ser un estercolero es seguir defendiendo el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la pluralidad, está muy orgulloso de ser el rector de esta universidad".

Ignacio Villaverde se manifestaba así en su intervención en la jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizado por la ONGD MASPAZ, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, en las que ha participado el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El rector se ha preguntado en qué momento palabras como diversidad, inclusión, paz, igualdad, dignidad, palabras tan hermosas, "se han convertido en lo que algunos llaman un estercoleo".

"Podemos discrepar nuestras ideologías, no cabe duda que todos los que estamos aquí seguro que no compartimos la misma visión ideológica ni tenemos la misma visión de país o del mundo. Pero estoy seguro que como estamos en la universidad y somos universitarios, compartimos los mismos valores. Y creo que tenemos que dar la batalla, porque esas palabras hermosas vuelvan a recuperar esa hermosura, defendiéndolas desde distintas posiciones, pero siempre desde el respeto y la consideración, reconocernos en las razones de los otros", dijo el rector de la Universidad de Oviedo.