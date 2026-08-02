Villaviciosa abre el plazo de las ayudas para obras vecinales en la zona rural, dotadas con 40.000 euros

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OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a financiar obras de mantenimiento de bienes y servicios de interés vecinal en la zona rural, una convocatoria dotada con 40.000 euros que permanecerá abierta hasta el próximo 11 de agosto.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, estas subvenciones están dirigidas a asociaciones vecinales inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y a comunidades de usuarios de agua para sufragar actuaciones de conservación y mantenimiento de infraestructuras como caminos, redes de abastecimiento de agua o elementos de interés etnográfico realizadas mediante trabajos vecinales o 'sextaferias'.

El Ayuntamiento destaca que este programa, puesto en marcha en 2016, ha permitido invertir desde entonces cerca de 400.000 euros en iniciativas vecinales de este tipo y señala que Villaviciosa es uno de los pocos municipios asturianos que mantiene una línea de ayudas de estas características. En la convocatoria de 2025 resultaron beneficiarias un total de 21 entidades.