Villaviciosa abre el plazo para inscribirse en las cenas de Nochebuena y Nochevieja para personas en soledad no deseada

Villaviciosa organiza cenas gratuitas de Nochebuena y Nochevieja para personas mayores que viven solas

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha puesto en marcha por quinto año el programa social de cenas en navidad, que busca ayudar a personas que vivan solas para prevenir las situaciones de soledad no deseada y distanciamiento social, especialmente de las personas mayores.

La Concejalía de servicios sociales coordina este programa, que consiste en la organización de cenas de Nochebuena y Nochevieja para personas que se encuentren en soledad, y sin familia o personas allegadas que sean residentes en el municipio. El programa organizado por el gobierno local, cuenta con la colaboración de voluntarios/as de Cruz Roja Villaviciosa, y de dos empresas de Villaviciosa

El objetivo del programa es que las personas que se encuentran en esa situación, puedan cenar en Nochebuena y/o Nochevieja de forma gratuita, acercándoles a sus hogares en colaboración con los voluntarios de la Cruz roja Villaviciosa, ofreciéndoles una cena compuesta por sopa/ crema, un primero y un segundo plato, además de un postre y arroz con leche.

Junto al menú naviedeño recibirán una postal navideña hecha por niños y niñas en edad escolar de los Colegios Maliayo, San Rafael y el CRA Les Mariñes.

Este programa se puso en marcha por primera vez en Villaviciosa en las navidades de 2019, y se amplió tras la pandemia por COVID-19, cuando se puso aún mas de manifiesto que la soledad y el distanciamiento social son de las peores situaciones a las que se enfrentan muchas personas mayores y especialmente aquellas que estarán solas en estas fechas festivas de Navidad

Las personas interesadas en solicitar este servicio, deberán inscribirse antes del día 23 de diciembre del siguiente modo: llamando al Centro Municipal de Servicios Sociales de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes al teléfono 985892190; o enviando un email al Ayuntamiento de Villaviciosa, solicitando cena de nochebuena y/o cena de nochevieja, para mayores en soledad con nombre completo y teléfono al email info@ayto-villaviciosa.org