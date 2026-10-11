Villaviciosa despliega diez días de actividades por el Día Internacional de la Manzana

Una edición anterior del 'Apple Day' en Villaviciosa. - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha organizado un programa de actividades culturales, divulgativas y de turismo de la sidra con motivo de la celebración del Día Internacional de la Manzana, que comienza el 13 de octubre y se prolongará hasta el próximo día 23 de este mismo mes.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, las actividades comienzan en la Casa de los Hevia con la reunión del jurado del I Certamen Literario Internacional 'Sidra de Autor', convocado por la Fundación Automáticos Tineo para el Fomento de la Cultura. La convocatoria ha alcanzado un total de 520 relatos recibidos, de los cuales 110 han procedido de fuera de España.

El programa continuará el domingo 19 de octubre con la novena edición de la 'Seleición de la Meyor Sidre Casero d'Asturies - Premios Mundo Collada', organizada por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana junto al Consistorio. La cita reunirá a los ganadores de certámenes de varios municipios asturianos y celebrará su final a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

En el ámbito escolar, la mascota 'Manzanina' visitará el 20 de octubre el CRA Les Mariñes y, el día 21, el Colegio Público Maliayo y el Colegio San Rafael para realizar repartos de manzanas junto con las AMPAS. Coincidiendo con el Día Internacional de la Manzana, el 21 de octubre a las 17.00 horas el hórreo de la Casa de los Hevia acogerá la experiencia interactiva '¿Cuánto sabes de manzanes?', diseñada por Sergio Fernández Prieto.

El 23 de octubre tendrá lugar el taller 'Manzanas con Ciencia' a las 19.00 horas en la Casa de los Hevia, promovido por la asociación Villaviciosa Con Ciencia. Asimismo, la Biblioteca Municipal A. Balbín de Unquera ha habilitado el punto de interés 'Apple Book', mientras que la sala de audiovisuales albergará la exposición del Concurso Internacional de Fotografía CIDEREU hasta el 1 de noviembre. A todas estas iniciativas se ha sumado el programa 'Mayando con Sidraturismo Asturias'.