Villaviciosa inaugura este miércoles la exposición 'Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos'

Villaviciosa acoge la exposición “Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos” - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge desde este miércoles la Exposición de Carteles Científicos 'Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos', una muestra divulgativa que invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia y a desmontar algunos de los bulos más extendidos.

La exposición, disponible hasta el 20 de febrero, es de entrada gratuita y está dirigida a todos los públicos,tal y como ha informado el propio Ayuntamiento. Podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 12 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

La muestra propone un recorrido por distintos mitos, creencias pseudocientíficas y desinformaciones frecuentes, fomentando el pensamiento crítico como herramienta fundamental para la ciudadanía.

Como complemento, los miércoles 4, 11 y 18 de febrero, a las 19.30 horas, se celebrarán visitas guiadas bajo el título 'Pregúntale al científico'. Durante estas sesiones, organizadas por la asociación Villaviciosa ConCiencia, los visitantes recorrerán la exposición acompañados de científicos, podrán resolver dudas y dialogar sobre el contenido de los carteles.

Según los organizadores, "la idea es que la exposición no sea solo algo que se observa, sino un espacio donde preguntar, debatir y reflexionar tenga un papel central".

La muestra está producida por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en el marco de la Red de Concejos con Ciencia, que tiene como objetivo impulsar la divulgación científica en todo el territorio asturiano y facilitar a la ciudadanía el acceso al conocimiento científico y tecnológico que influye en la vida cotidiana.

La Red está financiada por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias y desarrollada en colaboración con los ayuntamientos adheridos, entre ellos el de Villaviciosa.