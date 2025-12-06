Villaviciosa inaugura la X Ruta de los Belenes este sábado - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación José Cardín Fernández inaugurará este sábado la X Ruta de los Belenes de Villaviciosa, una edición que celebra una década de tradición y participación ciudadana en torno al belenismo en el concejo.

Según ha informado el consistorio, el acto está previsto a las 11.00 horas en la sede de la Fundación, ubicada en la calle Eloísa Fernández.

Tras la presentación oficial, la organización ha programado un recorrido por los diferentes belenes que forman parte de esta edición.