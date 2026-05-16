Villaviciosa limitará las Viviendas de Uso Turístico y Vacacionales, especialmente en el casco histórico y en Tazones

La recién constituida asociación sociocultural juvenil Magaya Maliaya organizó este viernes, 15 de mayo, una charla pública en el Ateneo Obrero de Villaviciosa con el objetivo de analizar la situación actual del mercado inmobiliario local. - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo PGO de Villaviciosa limitará las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Vacacionales (VV) especialmente en casco histórico de la villa y en Tazones. La recién constituida asociación sociocultural juvenil Magaya Maliaya organizó este viernes, 15 de mayo, una charla pública en el Ateneo Obrero de Villaviciosa con el objetivo de analizar la situación actual del mercado inmobiliario local, y específicamente el auge de ese tipo de viviendas y su impacto en la disponibilidad y los precios del alquiler.

Para ello se contó con la exposición del experto universitario, Sergio González Begega, Profesor Titular de Sociología de La Universidad de Oviedo e investigador del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT), que justo con un equipo multidisciplinar ha realizado distintos análisis y planes en otros municipios asturianos como Oviedo, Gijón, Avilés y LLanes.

En su exposición, analizó la situación de Villaviciosa, en el contexto de la Comarca de la Sidra, y propuso la conveniencia de avanzar en medidas como las ya adoptadas en el municipio de Llanes, donde se ha establecido ya limitaciones en función de un estudio previo realizado por parroquias y zonas urbanas que permitió la aprobación del Plan Especial de Uso Turístico para regular los usos de vivienda vacacional y de uso turístico del Concejo de LLanes el año pasado.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal, avanzó en ese marco del debate abierto que el documento de aprobación inicial del PGO incluye por primera vez en Villaviciosa una regulación normativa de las viviendas de uso turístico y vacacional. Se añadirán así nuevas limitaciones a las ya establecidas en los últimos decretos del Principado en la materia.

El equipo redactor del PGO explica que la regulación de las VUT requiere de un estudio específico al margen del PGO, por su especificidad y tiempos de tramitación. Por ello se plantea un modelo de normas transitorias en el PGO que regirían hasta que se apruebe un plan especial que regule con más concreción esta actividad.