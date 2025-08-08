Villaviciosa: Nueva jornada para analizar el estado de la Ría

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo social 'Protejamos nuestra ría' organiza este viernes en el Teatro Riera, en Villaviciosa, una nueva jornada para analizar el estado actual de la Ría de Villaviciosa.

'La Ría: ficción y realidad' es el título de la jornada que comenzará a las 19.30 horas. José Manuel Fernández, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) impartirá la charla 'Bivalvos: amenazas actuales e importancia de su investigación'.

También se podrá ver un vídeo presentación y una explicación a cargo de Ignacio Alonso con el título 'La senda cicloturista y peatonal entre Villaviciosa y El Puntal'.

'Cómo está la ría en 2025' ocupará el resto del tiempo del encuentro, con protagonismo de 'Protejamos nuestra ría', así como con vídeos y coloquio.

El grupo social 'Protejamos nuestra ría' nació en el año 2023 ante los problemas que presentaba la reserva, un espacio en el que está prohibido el marisqueo desde 2011, cuando el Gobierno asturiano decidió restringir esa actividad por la presencia de la bacteria Escherichia coli (E.coli), relacionada con aguas fecales. Pero en 'Protejamos nuestra ría' detectaron también otros problemas importantes para el estuario, como el deterioro importante de la rotura de los diques que protegían los porreos, terrenos ganados al agua en zona de marisma y de alto valor medioambiental.