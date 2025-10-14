Villaviciosa reclama al Principado soluciones urgentes ante la situación del Colegio Público Maliayo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega Riego, ha dirigido un escrito a la Consejera de Educación, Eva Ledo, en la que reclama soluciones urgentes ante la que califica de "grave situación que se está produciendo en el Colegio Público Maliayo de Villaviciosa, debido al retraso en la ejecución y paralización de las obras iniciadas por la Consejería para dar solución a los graves problemas que presentaba el polideportivo", que es, resalta "el único espacio cubierto del centro".

El Alcalde, explica que han estado en contacto tanto con el Director General de Infraestructuras, Julio Vallaure, pero a las actuales alturas del curso y ya en temporada de otoño-invierno, no se han logrado avances. "La situación a la que se ha llegado, requiere, a nuestro juicio y en el de la comunidad educativa del centro, de soluciones urgentes", ha señalado.

El Alcalde resalta en su escrito que la Consejería de Educación anunció en mayo que las obras estarían acabadas para este curso, encontrándose desde entonces han estado paralizadas. Añade que es el único espacio cubierto y que se ha aumentado el número de alumnos.

El Ayuntamiento viene reclamando desde hace tiempo sin éxito al Principado que el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) les ceda unos terrenos en los que ahora se plantan maíz para poder ampliar el patio del colegio.

"La situación no puede seguir así, sin tomar medidas extraordinarias, en el sentido que siendo claro que la obra no podrá completarse ya, antes de la temporada de más lluvias, se debe habilitar una instalación provisional tipo carpa para poder cumplir con unas mínimas condiciones para la actividad docente del colegio, o bien permitir el uso de la instalación cubierta, mientras no se reanuden las obras", ha concluído Alejandro Vega.