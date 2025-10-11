El vino de Cangas toma las calles: arranca la Fiesta de la Vendimia 2025

Pisada de uva en la Fiesta de la Vendimia en Cangas del Narcea. - TURISMO ASTURIAS

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cangas del Narcea celebra este fin de semana la XXIII Fiesta de la Vendimia con un completo programa de actividades que llenará las calles, plazas y espacios culturales del municipio de música, tradición, vino, talleres infantiles y gastronomía. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de mercados, catas, desfiles, conciertos y actividades para todas las edades, con el vino DOP Cangas como gran protagonista.

El sábado 11 de octubre, la programación se extenderá desde las 11.00 hasta las 21.00 en la Plaza La Oliva, con el mercado artesano de la vendimia, degustaciones, música en directo y propuestas infantiles. A las 12.30 horas, las calles de la villa acogerán el desfile de la Cofradía del Vino de Cangas, acompañada por bandas de gaitas, y durante toda la jornada se sucederán las catas, talleres, actividades familiares y conciertos en distintos espacios, como el patio del Ayuntamiento, que funcionará como centro neurálgico del evento bajo el nombre de Espacio Antón Chicote.

Entre los actos más destacados figura el XXI Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas en el Teatro Toreno a las 11.30 horas y, a las 19.30 horas, la tradicional pisada de la uva, que recorrerá las calles con un carro del país y vendimiadores vestidos de época hasta culminar en el patio del Consistorio.

El domingo 12 continuará la actividad con el mercado artesano desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, talleres infantiles, demostraciones de oficios tradicionales y una nueva cata-maridaje, esta vez de queso DOP Casín y vinos DOP Cangas, en el Auditorio del Ayuntamiento. También se celebrará la entrega de galardones de la fiesta y el concierto de Los Buscavidas en el 'Espacio Antón Chicote'.

Además, el Museo del Vino de Cangas del Narcea, situado en el barrio de Santiso, se suma a la celebración con jornadas de puertas, catas de vinos y productos locales, y actividades especiales como la vendimia infantil y visitas teatralizadas.

El mercado de artesanía y agroalimentación estará repartido por las calles y la Plaza Mayor de Cangas, y abrirá este sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 19.00 horas.

Con esta nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, Cangas del Narcea reivindica su tradición vitivinícola, reconocida a través de la Denominación de Origen Protegida Cangas, y convierte su centro urbano en un escaparate de la cultura, el producto local y la identidad asturiana.