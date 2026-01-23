Vipasa abre el proceso para cubrir el puesto de gerente

Archivo - Vipasa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) ha convocado el puesto de gerente mediante un contrato laboral de carácter especial de alta dirección, según publica este jueves el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La convocatoria, aprobada por el Consejo de Administración de Vipasa el pasado 12 de enero, establece que el proceso de selección se regirá por los principios de mérito, capacidad e idoneidad, garantizando la publicidad y concurrencia. El puesto tendrá como principales funciones la ejecución de la estrategia fijada por el Consejo, la coordinación y supervisión de las distintas áreas de la sociedad, la gestión de recursos humanos y financieros y el cumplimiento de los acuerdos de los órganos de administración.

Las personas aspirantes deberán contar con titulación universitaria en áreas como Empresariales, Derecho, Económicas, Trabajo Social, Arquitectura o Dirección y Administración de Empresas, además de experiencia en puestos de dirección o gestión. El plazo para presentar solicitudes será de diez días hábiles a partir de la publicación del anuncio.

El procedimiento de selección incluirá una primera fase de valoración de méritos y una entrevista personal, y la propuesta de contratación deberá formularse en un plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.