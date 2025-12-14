Vipasa denuncia la ocupación ilegal de dos pisos en el cuartel de Nueva de Llanes

Antiguo cuartel de la Guardia Civil en Nueva de Llanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vipasa ha interpuesto sendas denuncias ante el juzgado de Llanes por la ocupación ilegal de dos viviendas sociales ubicadas en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Nueva y está coordinando con el ayuntamiento y las fuerzas de seguridad las medidas para hacer frente a esta situación, que ha generado problemas de convivencia entre los vecinos.

En nota de prensa la gerente de Vipasa, Susana González, ha explicado que el pasado jueves se produjo una ocupación ilegal en una de las viviendas del bloque, cuyo adjudicatario no reside actualmente en la misma localidad. La usurpación de este piso se suma a la que ya se había producido con anterioridad en el mismo edificio y que ya se había denunciado.

Tras estos hechos, se puso en marcha una actuación coordinada entre la empresa pública, la policía local, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, con el objetivo de que los ocupantes abandonaran voluntariamente la vivienda. A pesar de que la Guardia Civil llegó a identificar a las personas implicadas, no fue posible desalojar el piso, por lo que Vipasa presentó el viernes la nueva denuncia.

González ha mantenido un "contacto permanente" desde el jueves con la Guardia Civil de Posada de Llanes y la Concejalía de Servicios Sociales, y han acordado reunirse los próximos días para estudiar las medias con que hacer frente a esta situación y establecer el procedimiento a seguir.

Asimismo, y con el objetivo de reforzar la prevención y evitar nuevos casos similares, la empresa ha instalado sistemas de alarma en los pisos vacíos para garantizar "el correcto uso del parque público de vivienda social".