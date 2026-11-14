Visita guiada al MUJA con el robot humanoide Emilio

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emilio, un robot humanoide desarrollado por Idonial, acompañará a los guías del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en un recorrido por las principales salas del centro museístico este sábado 14 de noviembre, a las 11:00, 12:30 y 16:30 horas.

Según la organización el público descubrirá numerosas curiosidades sobre los dinosaurios, participando en pequeños retos y disfrutando de las divertidas intervenciones de este singular compañero de viaje.

A lo largo de la visita, Emilio saludará a los visitantes, pondrá a prueba sus conocimientos, compartirá sorprendentes descubrimientos sobre la evolución de los dinosaurios y las aves, además de protagonizar algunos momentos inesperados que harán las delicias tanto de pequeños como de mayores.

Esta actividad especial forma parte del programa de la Semana de la Ciencia en el Museo e invita a conocer el pasado más remoto de Asturias desde una perspectiva diferente, uniendo ciencia, innovación tecnología y el mundo de los dinosaurios de una manera sorprendente. Para la visita guiada con el robot Emilio, sin coste adicional con la entrada al MUJA, las plazas son limitadas y se puede adquirir la localidad en la web del Museo.

El programa de la Semana de la Ciencia en el MUJA incluye además este fin de semana el taller infantil Ciencia jurásica: crea tu propio dinojabón a las 12:00 horas; y las visitas a los laboratorios y litoteca del MUJA con Laura Piñuela, investigadora del equipo científico, a las 13:00 horas.