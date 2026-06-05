Los visitantes del Museo Jurásico pondrán nombre al gran dinosaurio hallado en los acantilados de Ribadesella

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez en el MUJA. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este viernes el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), dependiente de su departamento, para conocer de primera mano el proceso de preparación del material fósil de un gran dinosaurio saurópodo hallado recientemente por un estudiante de Geología, Telmo Díaz, en los acantilados de la playa de Vega, en Ribadesella. Gutiérrez ha anunciado que, más allá del nombre científico que recibirá por parte del personal experto, serán las personas visitantes del equipamiento quienes propongan el nombre oficioso que recibirá el gran herbívoro.

Asimismo, el museo ofrecerá materiales de dibujo para que el público infantil pueda ilustrar cómo imagina que era este ejemplar extraordinario.

Durante el acto, el personal investigador del MUJA, formado por José Carlos García-Ramos, Laura Piñuela y Ángel García, ha mostrado las técnicas y herramientas empleadas para la preparación, conservación y posterior estudio y análisis del material localizado en las campañas de excavación.

Estas actuaciones fueron llevadas a cabo junto con Pablo Puerta, del Museo de Trelew de Argentina y reconocido especialista en excavación y recuperación de materiales fósiles, y Oliver Rauhut, paleontólogo especialista que estudia el material óseo de dinosaurios asturianos y responsable de la sección de vertebrados no mamíferos de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera.

TERCERA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN

El equipo científico del MUJA y los investigadores trabajan actualmente en la tercera campaña de excavación en el yacimiento riosellano, que permitirá extraer nuevos elementos del dinosaurio saurópodo, cuadrúpedo y herbívoro, que se estima que midiese unos 20 metros de longitud y que ha supuesto uno de los hallazgos más relevantes de los últimos años.

En campañas previas se han recuperado varios bloques con vértebras de la cola y del sacro, dorsales y una de las escápulas, así como un pubis, los dos isquiones, varias costillas y 4 chevrones.

Con el objetivo de promover la divulgación científica entre las personas más jóvenes e implicar al público en los hallazgos, el MUJA ha iniciado la campaña para poner nombre oficioso al dinosaurio. Así, las personas visitantes aportarán sus propuestas para escoger una denominación, divertida y fácil de recordar, por la que se le conocerá en el centro.

Para ello, podrán depositar sus sugerencias hasta el 30 de diciembre en una urna ubicada en el museo. Este plazo busca para que el público escolar que visite el centro en el último trimestre pueda participar en la iniciativa.