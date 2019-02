Viva Suecia', 'Zetazen', 'Nikone', 'Second', 'Full' y 'Xoel' López en 'Escenarios Mahou' en Asturias

Publicado 11/02/2019 14:46:48 CET

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Viva Suecia', 'Zetazen', 'Nikone', 'Second', 'Full' y 'Xoel' López serán los protagonistas de 'Escenarios Mahou' en Asturias. El directo de 'Second' y 'Full', para los que ya no hay entradas, será el que dé este jueves el pistoletazo de salida

'Escenarios Mahou' ofrecerá a seis afortunados fans disfrutar de un 'Meet & Greet' con el artista, en el que podrán charlar con su cantante favorito sobre el escenario mientras disfrutan de una Mahou.

Además, los asistentes elegirán por votación la "canción del público", un tema de la lista de canciones del artista que después, a petición del público, interpretará en directo.

Aunque las entradas para los conciertos de 'Second' y 'Full' y de 'Xoel López' están agotadas, aún es posible conseguir las últimas para 'Zetazen' y 'Nikone' y 'Viva Suecia'.