Vivienda en Asturias: Declaración de zonas tensionadas abre la puerta a más ayudas

Archivo - Puerto Deportivo de Gijón, con el barrio de Cimadevilla al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha destacado este miércoles la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y propuesta del Principado, de doce zonas tensionadas en la región, al remarcar que esto posibilitará la llegada de fondos del Plan Estatal de Vivienda, para paliar el problema existente.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, tras la presentación del Pabellón del Principado de Asturias en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' bajo el lema 'Asturies, yes tú'.

En concreto, los concejos afectados por esta declaración son: los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena; Luanco (Gozón); el barrio de La Magdalena, en Avilés; Arenas y Po, en Cabrales, y los núcleos urbanos de Llanes y de Posada de Llanes, así como las localidades llaniscas de Po, Barro, Celorio y Nueva.

Llamedo ha dejado claro que favorecer el acceso a una vivienda asequible es una prioridad tanto para el Gobierno asturiano como para el central.

En este sentido, ha recalcado que ambos gobiernos anteponen la vivienda como derecho frente quienes pretenden hacer de ella un negocio.

Respecto al rechazo del Ayuntamiento de Gijón a esta declaración de zonas tensionadas en dos de sus barrios, contra lo que ha interpuesto recurso, Llamedo ha insistido en que esta declaración acerca a Asturias a más fondos para dar respuesta a este problema.

Unido a ello, ha incidido en que, en lo que se refiere a Gijón, el Gobierno asturiano se ha basado en un análisis "técnico y riguroso" y ha insistido en que permitirá poder contar con más recursos públicos.