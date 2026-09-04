Vivienda concede más de 3 millones del Bono Alquiler Joven a 778 personas desde junio

Archivo - Vipasa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano ha resuelto conceder 994.211 euros a 265 personas jóvenes, a través de la tercera resolución del Bono Alquiler Joven 2026, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Con esta nueva adjudicación, el Principado eleva a 3.088.414 euros el importe gestionado desde junio y alcanza ya a 778 jóvenes.

En total, se recibieron 513 solicitudes de las que 265 han obtenido una resolución favorable, 205 han sido denegadas por incumplir los requisitos y 43 han terminado en desistimiento, según ha informado el Gobierno de Asturias a través de una nota de prensa.

El Bono Alquiler Joven cuenta en esta convocatoria con una dotación global de 6,6 millones, distribuidos entre las anualidades de 2026 y 2027. Las ayudas se conceden por orden de presentación de las solicitudes y mediante sucesivas resoluciones, a medida que avanza su tramitación.

La primera resolución, de 23 de junio, concedió 1.043.410 euros a 248 jóvenes; la segunda, de 21 de julio, destinó 1.050.793 euros a otros 265 beneficiarios, y la tercera, correspondiente a esta última, concede 994.211 euros a 265 personas.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado que estas cifras reflejan "el compromiso de la Dirección General de Vivienda para agilizar la tramitación de las ayudas y conseguir que lleguen cuanto antes a las personas jóvenes que las necesitan".

Zapico ha subrayado que "en poco más de dos meses se han concedido más de tres millones del Bono Alquiler Joven a 778 personas", lo que, a su juicio, demuestra "que es posible mejorar la gestión de las ayudas y reducir los tiempos para que las políticas públicas tengan un efecto real sobre la vida de la ciudadanía".

El consejero ha señalado que el objetivo es "seguir avanzando en la resolución de los expedientes pendientes, con una gestión rigurosa y eficaz, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos y la igualdad de trato entre las personas solicitantes".

El Bono Alquiler Joven tiene como finalidad facilitar el acceso y el mantenimiento de una vivienda o habitación en régimen de alquiler para la población joven con menos recursos. La ayuda puede alcanzar 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, con los límites establecidos en la convocatoria.