La candidata de Vox al Congreso, Carolina López. - VOX

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General y candidata al Congreso, Carolina López, ha defendido este miércoles desde El Entrego "un cambio radical de las políticas energéticas" para recuperar la potencia y el ADN industrial de Asturias, abaratar la factura eléctrica y generar oportunidades de empleo.

López ha exigido garantizar el suministro y la potencia eléctrica que necesitan las empresas para crecer, reducir los impuestos de la luz y poner fin a las restricciones ideológicas que están frenando el desarrollo industrial del Principado.

"En Vox no tenemos ninguna restricción ideológica en cuanto a la producción de energía. Lo que queremos es abaratar la energía tanto para los consumidores como para las empresas y las grandes industrias", ha afirmado López.

Así mismo la portavoz ha defendido la soberanía energética como una condición imprescindible para recuperar la competitividad de Asturias y evitar que los jóvenes sigan marchándose por falta de oportunidades.

En este sentido, ha reclamado una política energética que permita la llegada de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, para crear así nuevos puestos de trabajo.

"No puede ser que tengamos grandes industrias como Asturiana de Zinc que no pueden crecer por falta de potencia o que otras industrias no puedan instalarse en Asturias precisamente por este problema", ha advertido López.

Carolina López ha denunciado que las cuencas mineras son unas de las grandes perjudicadas por las políticas climáticas y verdes y por la "nefasta gestión" del Gobierno de Adrián Barbón. "Nos prometieron una transición justa y al final fue una descarbonización exprés completamente suicida", ha reprochado, recordando que los cierres de las centrales térmicas no han venido acompañados de las alternativas industriales prometidas.