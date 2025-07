Vox acusa a la alcaldesa de Tineo de "comprar voluntades" para romper el pacto de gobierno local

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este viernes a la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, de romper unilateralmente el pacto de gobierno municipal "al optar por mantener como socia a una concejal tránsfuga, en detrimento del acuerdo alcanzado" con la formación de Santiago Abascal al inicio del mandato. En concreto, ha acusado a la regidora de "comprar voluntades".

Desde la capital tinetense y con la presencia del diputado nacional José María Figaredo, la presidenta regional y portavoz parlamentaria, Carolina López, y varios cargos del partido, Vox ha denunciado lo que considera una "traición" al acuerdo de coalición que sostenía al Ejecutivo local.

El diputado nacional José María Figaredo acusó a la alcaldesa de "comprar voluntades" para romper el pacto. "Lo que ha hecho el PP de Tineo es una vergüenza. Gracias a Vox llegaron al gobierno, y ahora rompen el acuerdo valiéndose de una tránsfuga", aseguró.

Según el diputado, Vox impulsaba en Tineo políticas orientadas a recuperar la industria, reforzar el tejido agrario y mejorar los servicios públicos, "pero el PP no hizo más que poner trabas".

Por su parte, la portavoz parlamentaria y presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha indicado que la alcaldesa "no ha entendido en estos dos años que esto era un gobierno de coalición PP-Vox", reprochando la "falta de comunicación" en decisiones clave. Como ejemplo, citó el intento de cierre de la Escuela de Música. "Cuando estábamos en el gobierno había que cerrarla sí o sí, y ahora que nos hemos salido ha encontrado la solución mágica. Es una hipócrita tremenda", añadió.

López ha asegurado que el detonante de la ruptura fue la gestión de la Escuela de Música y ha insistido en que Vox forzó un acuerdo plenario para impedirlo. "Ella ha actuado sin diálogo ni negociación, y ahora recula cuando ya no estamos en el gobierno. Es una hipocresía total", ha criticado. También criticó al presidente regional del PP, Álvaro Queipo, por no pronunciarse al respecto: "Su silencio lo convierte en cómplice. Los intereses de Tineo no le importan en absoluto".