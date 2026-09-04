Vox acusa a Canteli de incumplir su promesa de bajar impuestos en Oviedo

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este viernes al alcalde, Alfredo Canteli (PP), de incumplir su compromiso de rebajar los impuestos municipales, tras la propuesta del equipo de gobierno de congelar en 2027 los principales tributos y tasas.

Peralta ha cuestionado que el Ejecutivo local presente la medida como un logro y ha sostenido que la congelación consolida, a su juicio, anteriores incrementos fiscales. "Prometieron bajar los impuestos, los subieron y ahora pretenden que los ovetenses celebren que los congelan", ha afirmado Peralta.

La portavoz ha señalado en concreto el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo se sitúa, según Vox, en el 0,58 por ciento y se mantendría en ese mismo porcentaje en 2027. "Congelar un impuesto después de haberlo subido no es una rebaja fiscal, es consolidar la subida", ha manifestado.

Asimismo, Peralta ha criticado la gestión económica y presupuestaria del gobierno municipal. Vox ha reprochado al PP que, mientras defiende que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, no ejecute, según denuncia, una parte relevante de las inversiones anunciadas.

La formación también ha aludido a gastos en publicidad, promoción y distintos proyectos municipales, cuya gestión, sostiene, termina suponiendo un coste superior al previsto inicialmente. "Para eso siempre aparece dinero; para devolverlo al bolsillo de los ovetenses, nunca parece ser el momento", ha señalado Peralta.

En este sentido, la edil ha considerado que el debate no debe centrarse únicamente en la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento, sino en el destino de los recursos públicos y en la ejecución del gasto municipal.

"No se puede exigir cada vez más esfuerzo a los ovetenses mientras se ejecuta mal, se despilfarra y se priorizan gastos que nada tienen que ver con sus verdaderas necesidades", ha añadido la portavoz de Vox, quien ha reclamado una mejor gestión de los fondos municipales como paso previo a argumentar que no es posible reducir la presión fiscal.

Ha reiterado su apuesta por una rebaja de impuestos en Oviedo. "El PP se conforma con que los ovetenses sigan pagando lo mismo. Vox no. Nosotros queremos que paguen menos y estamos dispuestos a bajar los impuestos", ha defendido Peralta.