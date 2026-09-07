Vox acusa al Principado de "abandonar" a los ganaderos ante los ataques del lobo - VOX

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha acusado este lunes al Gobierno del Principado de "abandonar" a los ganaderos ante los ataques del lobo, durante su participación en una protesta de ganaderos y vecinos celebrada en Colunga.

López ha cuestionado la gestión del Ejecutivo autonómico y ha criticado el nuevo plan de gestión del lobo del Principado, que, a su juicio, es "un copia y pega del anterior y otro fracaso más". La portavoz de Vox ha señalado que los ganaderos "no solo sufren el ataque del lobo y la pérdida de sus animales", sino también "el abandono constante por parte de un Gobierno y de un consejero que ni está ni se le espera".

Asimismo, ha criticado que el Principado atribuya los resultados del anterior plan a su paralización judicial. "Ponen como excusa que lo paralizó el Tribunal Superior de Justicia, pero fue apenas un mes antes de que venciera el plazo para cumplirlo. Ahora ponen sobre la mesa un nuevo plan que no deja de ser un copia y pega del anterior y que va a ser otro fracaso más", ha afirmado.

La portavoz de Vox también ha cuestionado la actuación del Gobierno autonómico ante las reclamaciones del sector primario y ha señalado que "el sector primario lleva muchísimos años pidiendo un plan que permita controlar el lobo". En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de "hacer caso a ecologistas que no tienen ni idea de la realidad que se vive en nuestras zonas rurales".

López ha dirigido además sus críticas al Ministerio y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien ha reprochado que, a su juicio, se haya alejado de los problemas del sector primario asturiano. La parlamentaria ha señalado que "se niega a ver el incremento de las manadas y de los ataques del lobo" y ha cuestionado las indemnizaciones que reciben los ganaderos por las pérdidas.

"Tenemos un grave problema con el lobo y tienen que cambiar las políticas. Si de verdad quieren ayudar y proteger al sector primario, tienen que empezar a escuchar a quienes viven y trabajan en el campo, que son los grandes desprotegidos en este asunto", ha reiterado López.