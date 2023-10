Vox advierte de la falta de mantenimiento y servicios básicos en la zona rural del municipio

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox Oviedo, después de varias reuniones con asociaciones de vecinos de la zona rural, como San Claudio, Naranco Norte, La Manjoya, Las caldas y La Mortera, se hace eco de una queja común a todas ellas, la falta de mantenimiento y servicios básicos.

"Nuevamente tenemos que denunciar que las vías y los arcenes de muchas de las carreteras de titularidad municipal están repletas de maleza que en ocasiones llegan a invadir la calzada, un peligro para los vecinos y los coches que circulan por caminos que ya de por sí son estrechos e incluso carecen de arcenes a ambos lados", señala la concejal y portavoz de Vox en el ayuntamiento ovetense, Sonsoles Peralta.

Recuerda además que "el Ayuntamiento de Oviedo tiene un contrato que, según nuestra información, finalizaría en 2025 con ua empresa, para que se lleven a cabo estos trabajos con el fin de 'mantener los niveles de funcionalidad y seguridad vial deseables en el viario municipal, así como las condiciones adecuadas de salubridad que permitan el uso de las vías y espacios públicos en unas condiciones razonables para los ciudadanos'. Deben realizarse trabajos de desbroce de taludes, desbroce y limpieza de terrenos, limpieza de márgenes y cunetas de caminos y limpieza de cauces y márgenes de arroyos y ríos".

Vox recoge de las quejas vecinales no se llevan a cabo, o cuando se realizan no se cumplen las condiciones para obtener el fin recogido en el contrato. "Desde Vox hemos afirmado en varias ocasiones que el PP de Canteli tiene a la zona rural en el 'cuarto trastero', mientras que solo pone foco en el Oviedo de escaparate. No tiene sentido que se lleve a cabo un desbroce y no se realice la recogida de los residuos", añade Peralta.

"No podemos permitir, que en época de lluvias la maleza acumulada provoque inundaciones al quedar las alcantarillas totalmente saturadas de rastrojos. Los cauces de los ríos deben estar limpios, y en las condiciones adecuadas para evitar malos olores y desbordamientos cada poco tiempo", apunta.

Por todo ello el Grupo Municipal Vox llevará a la próxima Comisión de Urbanismo preguntas relacionadas con la duración y vigilancia de cumplimiento del contrato, así como un ruego para ampliar las labores de desbroce dos veces al año, y la recogida de los residuos generados.

"Solicitamos que se lleve a cabo el cumplimento íntegro del contrato por parte de la empresa contratada y que el PP de Canteli no se olvide que los vecinos de la zona rural porque tienen los mismos derechos que el resto de los ovetenses", concluye Sonsoles Peralta.