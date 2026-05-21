Vox advierte de una "grave operación especulativa" en los terrenos de las baterías de coque de Avilés

El diputado de Vox Gonzalo Centeno y la portavoz en Avilés, Arancha Martínez. - VOX ASTURIAS

AVILÉS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Gonzalo Centeno y la portavoz del partido en Avilés, Arancha Martínez, han advertido este jueves sobre la "grave operación especulativa" que, a su juicio, se cierne sobre los antiguos terrenos de las baterías de coque de Avilés, tras conocerse la intención de vender el suelo en bloque a la Autoridad Portuaria.

En declaraciones a los medios frente a los terrenos, Centeno ha recordado que el proyecto impulsado inicialmente por Sepides contemplaba el derribo, descontaminación, urbanización y posterior comercialización de las parcelas, si bien ha lamentado que hasta la fecha "solo se ha ejecutado la primera fase, el derribo".

El parlamentario autonómico ha vinculado la adjudicación inicial a "empresas relacionadas con el entorno investigado actualmente por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional", señalando supuestas conexiones con "el expresidente de la SEPI y la conocida como fontanera del PSOE". "Todo apunta a una operación que se cae por el auge de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno socialista y que ahora pretende reconvertirse colocando los terrenos al Puerto de Avilés", ha afirmado.

Asimismo, Centeno ha cuestionado la viabilidad económica de la operación al recordar que el Puerto de Avilés "apenas genera entre cuatro y cuatro millones y medio de beneficio operativo anual", una cifra que considera insuficiente para afrontar de manera simultánea "la compra de los terrenos, su descontaminación y urbanización".