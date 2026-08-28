Vox advierte de que el relevo de Marta del Arco evidencia los problemas de Derechos Sociales

Archivo - Rueda de prensa de la diputada de Vox en la Junta General Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General del Principado Sara Álvarez Rouco ha deseado este viernes una pronta recuperación a la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, tras conocerse su dimisión por motivos de salud, y ha advertido de que su salida vuelve a poner de manifiesto los problemas que, a su juicio, arrastra el departamento.

Rouco ha afirmado que la renuncia de Del Arco "pone en evidencia que la Consejería de Derechos Sociales se ha convertido en una trituradora de políticos socialistas que deja al descubierto las enormes carencias de sus políticas".

La parlamentaria de Vox ha señalado entre los problemas de la Consejería las listas de espera para acceder a plazas en residencias de mayores, los errores administrativos en la gestión del salario social básico, las dificultades en la atención a menores tutelados y en los centros que los acogen y el "caos absoluto" que, según ha sostenido, existe en la tramitación de la dependencia.

Asimismo, ha criticado la política del Ejecutivo autonómico respecto a los menores extranjeros no acompañados y ha asegurado que el Gobierno de Adrián Barbón es un "escaparate de fallos continuos", con la Consejería de Derechos Sociales como uno de sus "máximos exponentes".

Respecto al nombramiento de Nerea Monroy como nueva consejera, la diputada de Vox ha considerado que su pertenencia al equipo de la consejera saliente no permite esperar un cambio de rumbo.