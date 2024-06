Vox advierte que la visión cortoplacista del PP llevará a un error histórico en La Vega y en la Fábrica de Gas

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este miércoles de que la visión cortoplacista del equipo de gobierno del PP va a llevar a cometer un error histórico en La Vega y en la Fábrica de Gas”.

Peralta hacía esta advertencia tras desestimarse este miércoles, por el voto en contra del PP, la moción de urgencia que Vox Oviedo presentó en el Pleno para declarar BIC al Gasómetro de la Fábrica de Gas e incluir a la Popular Ovetense dentro de los bienes del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

“Proteger la nave la revalorizaría al alza el posible bien municipal pero el PP, falto de otros argumentos, nos acusa de querer poner ‘palos en las ruedas’ en los proyectos de este desgobierno. Ante proyectos como el de la Fábrica de Gas, La Vega o el Calatrava nuestra posición es firme y crítica con el PP de Canteli”, reconoce Sonsoles Peralta.

Añade la portavoz que “Vox no va a apoyar ninguna iniciativa que no repercuta en el beneficio de los ovetenses" y recuerda que la puesta en valor del Patrimonio Industrial no va reñida con el desarrollo de estos ámbitos.