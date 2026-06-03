Vox advierte de que la ZBE obliga a vigilancia policial mientras los vecinos de San Lázaro reclaman seguridad

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este miércoles de que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones sigue generando costes económicos y sociales para los ovetenses. "Obliga a destinar policías a poner multas mientras los vecinos de San Lázaro reclaman más seguridad" en el entorno del Centro de Atención a Personas Sin Hogar 'Cano Mata Vigil'.

Peralta sostiene que esta situación evidencia las consecuencias de las políticas impuestas desde la izquierda y asumidas sin rechistar por el Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta en la capital de Asturias.

Además, recuerda que la ZBE supone un esfuerzo extraordinario para la Policía local en materia de nuevas labores de vigilancia, control y tramitación de sanciones, una medida que obliga a destinar recursos policiales a controlar vehículos y multar a los ciudadanos.

La edil de Vox sostiene que los ovetenses quieren una Policía Local centrada en proteger a los vecinos, prevenir delitos, reforzar la seguridad en los barrios y atender los problemas reales de convivencia. "Sin embargo, las prioridades del equipo de gobierno parecen ser otras".

Destaca que esta situación se produzca precisamente cuando más de 1.100 vecinos de San Lázaro han registrado firmas denunciando problemas de inseguridad y convivencia en el entorno de Cano Mata. "Mientras los vecinos reclaman más presencia policial para hacer frente a peleas, altercados, vandalismo o situaciones que generan preocupación en el barrio, el Ayuntamiento destina efectivos a vigilar matrículas y tramitar expedientes sancionadores", incide.

Y resalta que la "rendición ideológica" del Partido Popular ante las políticas de la izquierda tiene consecuencias muy concretas: más gasto público, más burocracia, más sanciones y menos recursos disponibles para aquello que verdaderamente preocupa a los ciudadanos.