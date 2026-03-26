Vox afirma que la criminalidad en Asturias creció en 2025 por encima de la media nacional y pide revisar nacionalidades

La portavoz nacional de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino junto a el equipo de Vox Asturias en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado este jueves en Oviedo que la criminalidad en Asturias ha crecido en 2025 por encima de la media nacional y ha vinculado este aumento a la presencia de inmigrantes. Moriño ha pedido que las autoridades analicen los datos sobre el origen de los detenidos y ha afirmado que, en caso de contar con mayoría suficiente, su partido impulsaría "deportaciones masivas" de inmigrantes irregulares y de aquellos que cometan delitos.

Según Moñino, en Asturias se ha registrado un aumento del 18% en delitos contra la libertad sexual, del 29% en homicidios y del 40% en robos con violencia. "Esto está pasando como consecuencia de las políticas de fronteras abiertas que impulsan y que financian tanto el Partido Popular como el Partido Socialista", ha asegurado.

Preguntada sobre si existe un dato que avale estos incrementos y la nacionalidad de los autores, la portavoz ha señalado que "ningún político de los que gestiona quiere investigar esos datos" y ha pedido que se analice el origen de los detenidos en Asturias. "Eso es lo que no quiere hacer el Partido Popular y el Partido Socialista", ha comentado.

"También tenemos que tener un mensaje de esperanza para todos los españoles y decirles que cuando le den a Vox una mayoría suficiente comenzarán las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y de inmigrantes delincuentes que están causando terror en nuestras calles y por supuesto la remigración de todos aquellos que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles", ha añadido la portavoz.

Moñino ha comparado la situación de Asturias con la de otras comunidades y ha afirmado que en la Comunidad de Madrid el 50% de la población reclusa es extranjera, frente a un 20% de la población total. También se ha referido a la regularización masiva de inmigrantes en España, que, a su juicio, podría generar un "efecto llamada".

CASO DE NOELIA CASTILLO Y LA EUTANASIA

La portavoz también ha hablado del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia está programada para este jueves, y ha criticado a las instituciones y al Gobierno por "dar la espalda a una víctima".

Moñino ha asegurado que las autoridades permitirán "un trágico suceso" y ha atribuido lo que ella llama "la decisión del Estado" a una supuesta "degradación moral de los políticos", y ha mostrado su apoyo a la familia de la joven.

Noelia Castillo es una mujer de 25 años cuya eutanasia está programada para este jueves tras una larga batalla legal. Castillo quedó parapléjica y con dolor crónico tras un intento de suicidio en 2022, y su solicitud de eutanasia fue aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en 2024.

Su familia, en particular su padre, presentó recursos judiciales para impedir el procedimiento, que llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se avaló que la eutanasia se lleve a cabo conforme a la legislación española vigente.