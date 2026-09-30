Vox apoya la previsión de Emulsa para 2027 tras acordar una auditoría y un plan especial de limpieza

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Gijón ha informado este martes de que su grupo municipal ha votado a favor de la previsión de ingresos, gastos e inversiones de Emulsa para 2027, después de que la propuesta no lograse hace dos semanas la mayoría reforzada necesaria para su aprobación.

Según la formación, el acuerdo incluye dos medidas planteadas por Vox: una auditoría externa e independiente sobre la gestión de la empresa y un nuevo Plan Especial de Limpieza para los distritos de Gijón.

La auditoría, según Vox, analizará las cuentas, los departamentos administrativos, los servicios operativos, los procesos de gestión, el absentismo laboral y la utilización de recursos. La formación señala que el gasto global de Emulsa ha pasado de 39 a 55 millones de euros en los últimos tres años, mientras la aportación municipal ha aumentado de 24,3 a 30,2 millones.

Asimismo, Vox asegura que el Plan Especial de Limpieza incluirá actuaciones intensivas en calles, plazas, parques y jardines de los distritos urbanos, además de informes trimestrales con el detalle de los trabajos realizados y los medios y horas destinados a tareas como baldeos, limpieza de contenedores, desratización, siega y mantenimiento del mobiliario.