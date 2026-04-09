Vox Asturias califica de "fiasco" la temporada de esquí en Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

El diputado de Vox Asturias, Javier Jové - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha criticado este jueves la "nefasta gestión" en las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno tras una temporada en la que ha habido 67.000 usuarios y el triple de días de nieve que la anterior.

El Gobierno asturiano informó de que la temporada cerró con 67.374 usuarios entre ambas estaciones, sin detallar cuántos corresponden a cada una. Jové considera que estas cifras representan un "fiasco" para las estaciones invernales asturianas, ya que solo suponen un aumento del 32% en el número de esquiadores pese a haber tenido el triple de días con nieve.

El diputado ha comparado las cifras con las de las estaciones vecinas de León: Leitariegos registró casi 42.000 usuarios --41.689 según la Diputación de León-- mientras que la de San Isidro, 143.000. Esto supone un "balance nefasto" para las asturianas en comparación con el resto de estaciones de la Cornisa Cantábrica, que han "batido todos los récords", en una temporada en la que se podría haber "reventado" el número de esquiadores, al contar con 111 días de nieve frente a los 40 de la temporada pasada.

Sobre la situación en Valgrande-Pajares, Jové ha denunciado que la estación ha funcionado a medio gas, con 11 días perdidos de apertura por "causas inexplicables", otros 27 en los que solo se abrió la cinta de debutantes y 45 días en los que solo se abrió la mitad de la estación. La estación ha abierto por completo 35 días, según los datos de Jové.

El diputado ha avanzado que en la próxima comisión de Cultura preguntará a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, acerca de los datos desglosados por estaciones y sobre la "nefasta gestión" en esta materia.