Vox critica el "derroche" y el "despilfarro" de la red asturiana de escuelas de 0-3 años

Javier Jové - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové ha criticado este lunes la red de escuelas de 0-3 años impulsada por el Gobierno asturiano, que ha calificado de "auténtico fiasco" y de "derroche público intolerable".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Jové ha afirmado que los 16 centros que se han puesto en marcha están a un 38% de su capacidad.

El diputado de Vox ha puesto como ejemplo la escuela de Los Nuberinos en Gijón, abierta la semana pasada y en la que se han gastado 372.000 euros en inversiones y obras". "Cuando ha abierto esa guardería, lo ha hecho con 31 bebés de las 54 plazas que tiene disponibles. Es decir, ha abierto con una ocupación del 57% de su capacidad, no llega ni al 60% de la capacidad", ha criticado Jové. Además, ha dicho que los trabajadores contratados han estado cuatro meses cobrando sin que el centro estuviese abierto.

Ha añadido Jové que ha quedado desierto el contrato de servicio de comedor de diez guarderías. "¿Qué empresa va a concurrir al servicio de comedor de las guarderías de Degaña, de San Tirso de Abres o Villayón para dar cuatro menús al día? Esas guarderías tienen cuatro alumnos cada una. ¿A cuánto tendría que cobrarnos una empresa de catering por estos cuatro minutos en cada una de esas guarderías?", se ha preguntado el diputado de Vox.

Jové ha asegurado que, según los datos facilitados por la Consejería, "el coste de cada plaza en estas guarderías es de 9.100 euros de media por bebé", mientras que en las guarderías concertadas "el coste por alumno es de 1.973 euros".

Ha dicho que en entornos rurales, el coste medio de la nueva red se eleva a 20.500 euros por bebé al año en municipios como Degaña. "Es intolerable", ha señalado. "Estamos hablando de un coste por cada niño que daría para poner a una empleada interna a esas familias", ha apuntado.

Ha dicho que la mayor tasa de ocupación de la red autonómica del Principado sería la de Valdés, que tiene 14 alumnos y un total de 18 plazas disponibles. "Pues bien, el coste de cada uno de esos bebés en la de Valdés son 5.700 euros. Casi triplica, aun así, el coste de la plaza de una guardería concertada", ha criticado.

Por todo ello, Jové ha reclamado al Gobierno asturiano que reflexione sobre la necesidad de concertar y de abrirse a modelos alternativos como es el cheque guardería o alternativas que se ponen en marcha en otros países europeos. "Hay que parar este disparate", ha señalado, tildando de "despilfarro" lo que está sucediendo.