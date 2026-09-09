Vox critica la instalación del Punto Violeta en San Mateo y acusa al PP de estar "sometido a la izquierda"

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este jueves la instalación del Punto Violeta en San Mateo y ha acusado al PP de estar "totalmente sometido a la izquierda".

En una nota de prensa, Peralta ha criticado que el PP haya "ignorado" una propuesta de Vox para la eliminación de los puntos violeta y de respeto, que planteaba sustituirlos por puntos de información y seguridad al servicio de todos los ciudadanos.

"El PP vuelve a agachar la cabeza ante los dogmas de la izquierda. Podía elegir entre ideología o seguridad y ha elegido ideología. Podía acabar con los Puntos Violeta y ha decidido gastar otros 38.000 euros en mantenerlos", ha criticado Peralta.

Para Vox, el hecho de que se mantenga el Punto Violeta "vuelve a desmontar el discurso con el que el Partido Popular pretende presentarse como alternativa a la izquierda". "Canteli podrá decir que gobierna el PP, pero si mantiene sus políticas de género, sus Puntos Violeta y sigue destinando dinero público a sostenerlos, la pregunta es muy sencilla: ¿qué ha cambiado exactamente? El problema del PP es que ha asumido como propias la totalidad de las políticas de la izquierda. No las combate, las administra", ha aseverado.

Vox ha puesto el foco en el hecho de que la adjudicataria es Fundación Diagrama, única entidad que se presentó al procedimiento. Esta fundación, ha explicado Peralta, desarrolla con financiación pública "programas vinculados a las políticas de género y las 'nuevas masculinidades', al tiempo que gestiona centros y programas de atención a menores extranjeros no acompañados en Asturias".