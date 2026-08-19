Vox critica que el PP haya encargado el nuevo plan de igualdad a una consultora "de marcado perfil ideológico"

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a comisión la adjudicación del contrato para la elaboración del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2027-2030, después de comprobar que el equipo de Gobierno ha encargado por 18.006,70 euros, su redacción a una consultora "de marcado perfil ideológico".

Desde Vox señalan que se trata de una empresa especializada en políticas públicas con perspectiva de género, igualdad y diversidad y con una trayectoria pública estrechamente vinculada al activismo feminista y Lgtbi.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, considera que esta adjudicación constituye "un ejemplo más de la deriva ideológica de un PP que en Oviedo hace tiempo que dejó de combatir las políticas de la izquierda para limitarse a gestionarlas".

"Nos preocupa que el PP utilice el dinero de los ovetenses para encargar el diseño de las políticas municipales a una consultora que parte expresamente de un marco ideológico determinado", señala Peralta.

Desde Vox advierten de que la cuestión va más allá de una adjudicación concreta. "Llevamos años viendo cómo conceptos y políticas nacidos de la agenda ideológica de la izquierda terminan siendo asumidos con absoluta normalidad por gobiernos del Partido Popular. Ya ni siquiera los discuten, los incorporan, los presupuestan y pagan a terceros para desarrollarlos", critica la portavoz.

Ha añadido, en una nota de prensa, que cada vez resulta más difícil distinguir las políticas que aplicaría la izquierda de las que está aplicando el Partido Popular en Oviedo. "Cambian las siglas, pero permanecen los mismos conceptos, los mismos marcos ideológicos y, ahora, hasta se paga con dinero público para que nos diseñen cómo aplicarlos durante los próximos cuatro años", añade Peralta.

Desde Vox cuestionan la eficacia de estos planes "que nadie es capaz de explicar con resultados medibles qué problemas han solucionado". A su juicio, ese tipo de políticas simplemente alimentan una estructura que "se justifica así misma" plan tras plan.

Peralta ha incidido en que Vox exigirá conocer el expediente completo de la contratación, las ofertas solicitadas o recibidas y los criterios utilizados para seleccionar a la adjudicataria. "El PP puede seguir comprando uno tras otro los marcos ideológicos de la izquierda. Vox no lo va a hacer. Nuestra obligación es vigilar en qué se gastan los impuestos de los ovetenses y denunciar que bajo unas siglas supuestamente distintas se terminen aplicando exactamente las políticas que los ciudadanos votaron cambiar", ha subrayado Peralta.