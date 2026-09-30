Vox critica el rechazo del PP a sus propuestas para reducir los impuestos a la vivienda en Oviedo

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado el rechazo del Partido Popular a las enmiendas presentadas para reducir la fiscalidad vinculada a la construcción, la rehabilitación y la vivienda protegida.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha señalado que, aunque el Ayuntamiento no puede controlar por sí solo el precio de la vivienda, sí tiene capacidad para actuar sobre los instrumentos fiscales que dependen directamente de la Administración local. En este sentido, ha propuesto reducir el tipo general del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 4% al 2%.

Entre las enmiendas presentadas por Vox se encontraba también el incremento del 40% al 50% en la bonificación aplicable a la construcción de viviendas protegidas y de protección oficial, así como elevar del 20% al 50% la bonificación para actuaciones de conservación y rehabilitación en edificios catalogados, y del 75% al 95% la destinada a obras de adecuación de locales para nuevas actividades económicas.

"Se puede discutir sobre grandes planes y modelos de vivienda, pero hay una pregunta mucho más sencilla: si construir vivienda es caro y tienes capacidad para reducir uno de los impuestos municipales que grava directamente esa construcción, ¿Por qué decides no hacerlo?", ha añadido la edil.

Para Peralta, el rechazo de estas medidas "pone de manifiesto la contradicción entre anunciar políticas para facilitar el acceso a la vivienda y renunciar a utilizar uno de los instrumentos fiscales que sí están directamente en manos del Ayuntamiento", ha criticado Peralta.