Vox critica el "silencio" del PP ante los "graves incidentes" en Sograndio

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado este jueves su "profunda preocupación" por los "graves incidentes" que se vienen produciendo en el centro de menores de Sograndio, donde en los últimos meses se habrían registrado "motines, agresiones y fugas de internos". Desde Vox afirman que así lo han denunciado públicamente los propios trabajadores del centro. El grupo liderado por Sonsoles Peralta reprocha al equipo de gobierno del PPP que permanezca "en silencio" pese a la "creciente alarma" entre los vecinos.

Aunque la gestión del centro corresponde al Principado de Asturias, Vox señala que las consecuencias de lo que allí ocurre afectan directamente a los vecinos del concejo de Oviedo, especialmente a las zonas más próximas y a la seguridad general del municipio.

"El PP vuelve a demostrar que es fuerte con los vecinos y débil con la izquierda: guarda un silencio incomprensible ante un modelo de gestión del Principado que está generando motines, agresiones y fugas en un centro a pocos minutos de nuestras casas", ha dicho la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta.

Desde la formación recuerdan que los propios trabajadores del centro han denunciado públicamente el deterioro de la situación de este centro de menores, con falta de personal, agresiones, peleas, motines y constantes fugas. "En definitiva, una situación de creciente inseguridad, lo que evidencia que el modelo de gestión impulsado por el Gobierno del Principado está generando problemas que ya trascienden el propio centro", lamentan.

"Cuando hay fugas o incidentes graves, los vecinos de Oviedo no preguntan de quién es la competencia. Lo que quieren es que sus responsables políticos den la cara y garanticen su seguridad", añade Peralta.

En este sentido, Vox considera que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no puede seguir "escondiéndose" detrás del reparto de competencias. "Siempre presume de que Oviedo es una ciudad segura, pero cuando surgen problemas reales prefiere no incomodar al Gobierno del Principado. Una vez más vemos cómo el Partido Popular es débil con la izquierda", ha dicho Peralta.

Por todo ello, Vox ha exigido al equipo de gobierno municipal que informe sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en coordinación con el Principado y con las fuerzas de seguridad ante la situación en Sograndio.