Vox cuestiona la utilidad de la Oficina Económica del Presidente y pide explicaciones sobre su gestión

Archivo - El diputado de Vox en la JGPA, Javier Jové. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha cuestionado este viernes la utilidad de la Oficina Económica del Presidente del Principado y ha reclamado explicaciones sobre su papel en la gestión de los proyectos industriales previstos para Asturias.

Tras la Junta de Portavoces, Jové ha recordado que el director de este organismo comparecerá por tercera vez en la Cámara autonómica para informar sobre su actuación y ha sostenido que deberá aclarar, a juicio de su formación, la gestión desarrollada en relación con iniciativas estratégicas como la implantación industrial prevista en los terrenos de Barros.

El parlamentario ha asegurado que la Oficina Económica, creada hace alrededor de un año y medio, "sigue sin justificar ni su utilidad, ni su presupuesto, ni los resultados de su gestión". Además, ha criticado que, según Vox, su responsable no haya mantenido reuniones de trabajo con empresas como Indra o Santa Bárbara, vinculadas al sector de la defensa.

A juicio de Jové, esta situación contribuye a que proyectos industriales se implanten en otras comunidades autónomas en lugar de Asturias, por lo que ha reclamado una mayor implicación del Ejecutivo autonómico en la captación y desarrollo de inversiones.

ANCHO INTERNACIONAL

Por otra parte, el diputado de Vox ha criticado la decisión del Ministerio de Transportes de descartar la extensión del ancho internacional por la red ferroviaria del noroeste, una medida que ha calificado como un nuevo ejemplo del "abandono" del Gobierno central hacia Asturias.

Jové ha sostenido que la renuncia al ancho internacional limitará las posibilidades de desarrollo logístico e industrial del Principado y ha vinculado esta decisión a la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y, según ha señalado, al deterioro de las infraestructuras de transporte.