Vox denuncia el abandono del parque de San Lázaro y exige soluciones a la inseguridad que viven los vecinos

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado el estado de abandono y deterioro del parque infantil de San Lázaro, después de que los propios vecinos hayan hecho pública una nueva denuncia sobre la situación de inseguridad, suciedad y degradación que sufren sus instalaciones y su entorno.

Según ha indicado este domingo la concejala de Vox, Sonsoles Peralta, el viernes los residentes del barrio volvieron a salir a la calle para exigir soluciones a los problemas de inseguridad y convivencia que llevan meses padeciendo, sin que las medidas adoptadas hasta el momento, hayan conseguido devolver la tranquilidad a la zona.

Peralta ha asegurado que según relatan los vecinos, el parque infantil se ha convertido en un entorno donde son habituales el consumo de alcohol, las botellas rotas, los cristales esparcidos por el suelo y la presencia de personas consumiendo drogas en las inmediaciones.

A ello se suma el deterioro de las instalaciones y la falta de mantenimiento, una situación que está provocando que las familias dejen de utilizar un espacio que debería estar destinado al disfrute de los más pequeños.

"Hemos llegado al extremo de que los niños están siendo expulsados de sus propios parques. Los padres no pueden llevar tranquilamente a sus hijos a jugar porque se encuentran con cristales rotos, suciedad y situaciones absolutamente incompatibles con un espacio infantil. ¿Hasta dónde piensa permitir el alcalde que llegue la degradación de San Lázaro?", ha denunciado la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta.

La portavoz de Vox ha considerado especialmente grave que la situación afecte a los menores. "Un parque infantil debería ser un lugar lleno de niños jugando, no un espacio del que las familias tengan que marcharse por miedo o por las condiciones en las que se encuentra. No podemos normalizar que quienes incumplen las normas terminen apropiándose de los espacios públicos mientras los vecinos que las respetan se ven obligados a abandonarlos", ha indicado.

Desde Vox Oviedo han exigido al equipo de gobierno del Partido Popular una intervención inmediata que incluya la limpieza exhaustiva del parque y sus inmediaciones, la reparación y renovación de los elementos deteriorados, el refuerzo de la vigilancia policial y medidas eficaces para impedir el consumo de alcohol y drogas en los espacios infantiles.

Finalmente, la portavoz de Vox ha trasladado su apoyo a los vecinos que volvieron a manifestarse el viernes pasado y ha advertido de que su grupo seguirá llevando sus reivindicaciones al Ayuntamiento.