Vox denuncia el "grave deterioro de seguridad" en Oviedo tras la agresión a unos agentes en la pelea de La Luna

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este viernes del "grave deterioro de la seguridad" en la ciudad, después de que una pelea en un after en la calle de La Luna acabara con varios agentes agredidos.

Según el relato de Vox, estos hechos estuvieron protagonizados por "dos inmigrantes", uno de ellos "con un machete". Desde Vox han indicado que este suceso marca "un punto de inflexión" y evidencia una situación que lleva tiempo agravándose "ante la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular".

"En Oviedo están empezando a ocurrir cosas que hace muy poco eran impensables. Una pelea con un machete en plena calle, a primera hora de la mañana y junto a un colegio y con policías heridos, esto no es un hecho aislado, es una señal muy clara de que algo está fallando", ha señalado la portavoz de Vox.

Peralta ha denunciado que en los últimos meses "se ha producido una sucesión de robos, agresiones y conflictos en distintos puntos del municipio, generando una creciente inquietud entre los vecinos". "Hay robos, hay agresiones, hay intervenciones policiales cada vez más frecuentes", y aún así, denuncia, el PP "sigue escondiendo la cabeza bajo la tierra, mientras permite que episodios como el de hoy, se repitan".

En relación con la gestión municipal, Peralta ha puesto el foco en la falta de medios y planificación en materia de seguridad, señalando el "déficit" de efectivos policiales y la ausencia de una estrategia "real" de prevención. "No se puede garantizar la seguridad reaccionando tarde y mal. No basta con actuar cuando el problema ya ha estallado: hay que prevenir, y eso exige recursos, planificación y voluntad política, tres cosas que hoy no estamos viendo en Oviedo", ha subrayado.

Sonsoles Peralta ha recordado que Vox lleva tiempo advirtiendo del deterioro de la seguridad y presentando propuestas concretas como convocar urgentemente una junta de seguridad para reforzar la protección ciudadana, "sin que el equipo de gobierno haya hecho nada". "Lo más grave no es sólo lo que está pasando, lo más grave es que el PP de Canteli ha decidido mirar hacia otro lado. Negar el problema no lo hace desaparecer, lo agrava", ha aseverado.

Mientras, ha agregado, "los ovetenses son los que pagan las consecuencias y no sólo por la noche, también cuando llevan a sus hijos al colegio a primera hora de la mañana".