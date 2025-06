Vox denuncia la "situación insostenible" de las escuelas infantiles de Oviedo tras quedar sin plaza más de 400 familias

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha denunciado este martes la "situación insostenible" de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años. "Mientras el equipo de gobierno presume de crecimiento demográfico y de que Oviedo es una ciudad 'ideal para vivir', más de 400 familias se han quedado sin plaza para sus hijos en las escuelas municipales, un dato que no solo evidencia la falta de previsión del alcalde, sino que confirma lo que llevamos tiempo advirtiendo: no hay una política real de apoyo a las familias", ha criticado.

A la escasez de plazas, "se suma el abandono del mantenimiento y de las condiciones mínimas en los centros educativos", añade la edil, que alude a que "la falta de sombra en los patios de las escuelas infantiles expone a los niños a riesgos innecesarios durante los meses de calor". El gobierno local, añade, ha excluido a estas escuelas del llamado plan de 'refugios climáticos', como si nuestros niños de 0 a 3 años fueran de segunda categoría".

Además, afirma que "las deficiencias en los servicios de limpieza contratados a través de la empresa adjudicataria han sido reiteradas: jornadas mal cubiertas, falta de materiales y rotaciones improvisadas que han generado incluso quejas por presencia de plagas".

Por todo ello, desde Vox exigen al Ayuntamiento que actúe con responsabilidad. "No sirve de nada presumir de que Oviedo crece si no se garantizan las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida: escuelas infantiles dignas, empleo y oportunidades reales", señala Peralta. No es aceptable, a su juicio, que "cientos de padres se vean obligados a buscar alternativas privadas o quedarse en listas de espera interminables, mientras el gobierno local reparte titulares vacíos y renuncia a invertir en lo verdaderamente importante".

Para Vox "Oviedo no necesita más propaganda, necesita soluciones". "Desde Vox seguiremos defendiendo una política familiar seria, con menos gasto ideológico y más inversión en lo que realmente importa: educación, conciliación y dignidad para las familias ovetenses", concluye Peralta.