Vox denuncia el uso de San Mateo como "plataforma de propaganda política" por Fiestes Populares Uviéu

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX - Archivo

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado el uso de las fiestas de San Mateo "como plataforma de propaganda política por parte de los colectivos agrupados en torno a Fiestes Populares Uviéu, que han presentado una programación bajo el lema: 'El auténtico San Mateo'".

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha manifestado este jueves que "el cartel presentado por estos colectivos retrata perfectamente en qué han convertido unas fiestas, que deberían servir para que los ovetenses se encuentren y disfruten de su ciudad". "En el cartel aparecen referencias a Palestina, todes, la bandera trans, el arcoíris y la oficialidad", ha afirmado.

Para Vox, "lo verdaderamente relevante no es únicamente la estética del cartel, sino el planteamiento político que acompaña a la iniciativa". "Los propios organizadores aseguran que pretenden llenar las calles de 'reivindicación'", ha afirmado Peralta, quien ha añadido que "lo llaman fiestas populares, pero ellos mismos reconocen que pretenden utilizar San Mateo para financiar sus propios proyectos y convertirlo en altavoz de sus causas políticas". La edil considera que "más que fiestas populares parece una feria del activismo de izquierdas".

Peralta considera "imprescindible" conocer en qué condiciones "se ha autorizado la utilización del espacio público para instalar las cuatro casetas previstas". Para ello, solicitará información al Gobierno municipal sobre las autorizaciones concedidas, los criterios aplicados, las condiciones aplicables y el dinero público destinado a estos colectivos.

Por último, ha destacado que "Vox defiende un San Mateo abierto, popular y reconocible" y rechaza que "las fiestas se conviertan en un tablón de anuncios de la agenda política de la izquierda". "No es una manifestación permanente. Oviedo necesita calles llenas, hostelería funcionando, tradición, música y actividades en las que pueda reconocerse cualquier ovetense piense como piense", ha subrayado.