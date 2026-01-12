Vox dice que el "buenismo" del PP y la izquierda debilitan la seguridad del concejo

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al PP y a la izquierda de debilitar la seguridad en el concejo. Desde Vox se han referido a un "grave episodio de violencia" que habría ocurrido este fin de semana en el casco histórico, algo que "confirma el deterioro de la seguridad en el concejo como consecuencia de años de políticas buenistas y de negación del problema".

Vox señala que el último suceso se ha producido en una ciudad gobernada por un PP que "ha asumido el discurso ideológico de la izquierda, renunciando a ejercer autoridad, a aplicar el principio de tolerancia cero y a defender sin complejos la ley y el orden".

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, vincula estos hechos a la afirmación realizada por el PP en el último Pleno municipal, donde defendió que "toda la inmigración en Oviedo es inmigración buena".

"Esta afirmación no es una opinión inocente, es la base ideológica de unas políticas que han fracasado, porque niegan la realidad, impiden actuar y bloquean cualquier medida firme en materia de seguridad e inmigración. Desde VOX lo decimos con claridad que no toda la inmigración es positiva ni todo comportamiento es aceptable, y quien viene a España a delinquir debe ser deportado de forma inmediata, sea cual sea su situación administrativa, añade Peralta.

El grupo municipal sostiene que este "buenismo irresponsable" está provocando "zonas degradadas, repetición de episodios violentos y una sensación creciente de inseguridad entre vecinos, comerciantes y trabajadores. Cuando un gobierno decide no actuar, la calle acaba pagando el precio", subraya Sonsoles Peralta

Desde Vox Oviedo exigen la deportación inmediata de todos los inmigrantes que cometan delitos en este país, el refuerzo urgente de efectivos policiales en Oviedo, especialmente en el casco histórico y zonas de ocio, más medios y respaldo institucional a las fuerzas de seguridad, en lugar de "propaganda buenista", así como el abandono de unas políticas "que protegen al delincuente y dejan indefenso al ciudadano honrado".