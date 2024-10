Vox dice que Roqueñí no controla el "tinglado" de Cogersa y pide responsabilidades

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Gonzalo Centeno ha dicho que la situación que se vive en el Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) demuestra que la presidenta del mismo y consejera del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, no tiene el control del "tinglado" en el que se ha convertido el consorcio.

Centeno se ha referido así a la polémica surgida a raíz de trascender que ninguna de las instalaciones de Cogersa está asegurada por daños como incendios.

El diputado de Vox ha indicado que cualquier persona "no saldría de su asombro" al escuchar a la presidenta de Cogersa decir que no fue hasta abril, cuando se incendió una planta recién construida, que esa instalación no tenía seguro de incendios o daños. Ha explicado que Cogersa es un consorcio de más de 70 ayuntamientos que, en el fondo, es gestionado por una sociedad anónima unipersonal que a su vez es gestionada por una directora general que "no comparece" ante el Parlamento asturiano.

En relación al incendio de abril, Centeno considera que refleja la mala gestión de Cogersa, con una gran inversión, una entidad privada que "no entregó la obra de acuerdo a los requisitos del contrato", una empresa pública que no la recepciona y, para "culminar" un tercer subcontratista público, Tragsa, que tiene allí a medio centenar de trabajadores.

"¿Y nadie dimite? ¿Nadie se hace responsable? ¿Es esto una gestión de los servicios públicos, no ya eficiente, sino simplemente normal?", se ha preguntado Gonzalo Centeno.