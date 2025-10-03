Vox exige al Ayuntamiento medidas para acabar con la situación de inseguridad de San Lázaro

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes la "situación insostenible" que consideran padecen los vecinos de la Carretera de La Bolgachina y su entorno en San Lázaro, quienes han remitido escritos al consistorio advirtiendo del deterioro progresivo y la inseguridad que sufren en el barrio.

La portavoz de la agrupación en Oviedo, Sonsoles Peralta, a través de una nota de prensa ha indicado que los vecinos "han dicho basta".

"Viven rodeados de acampadas ilegales permanentes, robos, peleas en torno al albergue y al CRPS, botellones en el Parque de Invierno y un estado de abandono generalizado. Y mientras, el PP de Canteli presume de proyectos que nunca llegan y abandona lo esencial: la seguridad de los ovetenses", señaló la concejala.

Peralta indica que su grupo reclamara al consistorio de manera urgente el refuerzo inmediato de la presencia policial y actuaciones contra las acampadas ilegales; un plan de limpieza y desbroce periódico en la zona de la antigua pirotecnia y el camino de La Peña; la reparación del alumbrado y recuperación de la fuente de La Peña; mayor vigilancia en el Parque de Invierno para frenar botellones y vandalismo así como un estudio técnico de mejora de accesos que garantice la seguridad vial y peatonal.

"Cada día que el PP permanece de brazos cruzados, el problema se agrava. En Vox tenemos claro que la primera obligación de un Ayuntamiento es garantizar la seguridad, el orden y el mantenimiento de los barrios. Si el PP no lo hace, se convierte en cómplice de la degradación de Oviedo", concluyó la portavoz.