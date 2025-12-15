Vox exige a Barbón explicaciones inmediatas por los escándalos de corrupción que afectan al PSOE

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que ofrezca explicaciones públicas e inmediatas ante la "sucesión diaria de escándalos de corrupción" que afectan a su partido y evidencian un uso irregular de los recursos públicos.

En un comunicado, López ha denunciado el "grave deterioro institucional" que, a su juicio, provocan estos hechos, y ha asegurado que "el hedor de la corrupción dentro del Partido Socialista es ya insoportable". La diputada ha afirmado que "cada día nos despertamos con un nuevo escándalo", lo que, según Vox, confirma que el PSOE "utiliza el dinero público para su propio beneficio".

La portavoz parlamentaria ha contrapuesto la situación con la presión fiscal que soportan los ciudadanos, señalando que "mientras las familias, los trabajadores y los autónomos sufren una presión fiscal asfixiante, los dirigentes socialistas se dedican a utilizar las obras públicas para sacar mordidas".

Las declaraciones se producen tras conocerse un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la demolición de las baterías de coque de Avilés. Para Vox, este asunto se suma a una cadena de escándalos que evidencian un uso irregular de los fondos públicos.

En este contexto, considera inaceptable que el presidente del Principado alegue desconocimiento y reclama responsabilidades políticas. "Barbón tiene que salir a dar explicaciones a los asturianos cuanto antes; no nos creemos que haya vivido en el desconocimiento absoluto", ha señalado López.

Finalmente reclama un cambio en la gestión de lo público y una aplicación efectiva de los principios de transparencia y control. "Pedimos un cambio de modelo y que los políticos estén sometidos a los mismos controles que los ciudadanos", ha concluido López.