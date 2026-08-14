Vox exige a Barbón la "paralización inmediata" del piso de menores no acompañados de La Florida (Oviedo)

Pancartas contra la instalación de un piso para menores migrantes no acompañados en el Paseo de La Florida de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha exigido este viernes al presidente asturiano, Adrián Barbón, la "paralización inmediata" del centro de menores inmigrantes no acompañados (menas) que el Principado baraja instalar en un piso del número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo.

Tras confirmarse que el Principado baraja esta posibilidad, López ha subrayado en nota de prensa que "la prioridad absoluta de la administración tiene que ser garantizar la seguridad y el bienestar de los asturianos".

Después de recordar el malestar vecinal por esta posibilidad, desde Vox han cuestionado la "contradicción" de destinar recursos públicos para ubicar a menores extranjeros no acompañados mientras "existen graves carencias por parte del Ejecutivo regional en la atención a los asturianos". "En Asturias tenemos familias que no llegan a final de mes, familias sin un techo donde vivir, personas mayores sin acceso a una residencia, dependientes en listas de espera sociales o miles de asturianos esperando en la sanidad pública", ha argumentado López, quien se ha mostrado especialmente crítica con el discurso institucional sobre la protección de los menores.

"Cuando la consejera de Salud habla de dignidad y de garantizar la protección de los menores, ¿habla también de la dignidad y protección de aquellas niñas que han sido brutalmente violadas por MENAs en otras regiones ante el silencio atronador de las feministas?", ha cuestionado la portavoz.

CRÍTICAS AL COLAPSO DEL SISTEMA DE TUTELA REGIONAL

Carolina López ha alertado además sobre el estado actual del sistema de tutela regional, calificando las instalaciones existentes como "un polvorín, con fugas constantes y con educadores que no pueden más".

López ha recordado casos recientes de "desatención grave". "Hace poco conocimos la situación de una menor tutelada por el Principado que había sido violada y a la que la administración desatendió y abandonó. Que la consejera no diga que están 24 horas vigilados porque eso es mentir descaradamente a los asturianos", ha aseverado.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Vox ha pedido "respuestas inmediatas" a preguntas como "¿Cuántos menas le exige Pedro Sánchez acoger a Barbón?, ¿cuánto le va a costar este despliegue a las arcas asturianas?, ¿qué otras ubicaciones están barajando en la región?, y ¿se van a realizar de forma sistemática y rigurosa las pruebas de determinación de edad?".